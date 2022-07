Em ilustração postada no portal oficial, a Assessoria de Comunicação anuncia os aumentos - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 01/07/2022 15:28

São Francisco - Os servidores efetivos do governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) passam a ter reajuste de 33,33% no valor do Cartão Alimentação; enquanto professores concursados têm aumento salarial de 33,24%; as medidas entram em vigor a partir deste mês.

Os anúncios foram feitos pela prefeita Francimara Barbosa Lemos, durante uma live nas redes sociais, no final da tarde de quarta-feira (29). “Já equiparamos o salário dos professores ao piso nacional e agora, depois de um estudo com o nosso corpo técnico, podemos anunciar com responsabilidade o aumento de 33,24%”, diz a prefeita.

Francimara considera as duas medidas um avanço muito grande para o município e uma prova de reconhecimento do governo pelo trabalho dos profissionais, “que são muito importantes para o futuro das nossas crianças”.

“Estamos promovendo outro estudo para verificar a possibilidade de também reajustarmos o salário dos funcionários de apoio da Educação”, adianta a prefeita, destacando que os vereadores da base aliada vêm trabalhando alinhado com o Executivo visando sempre o engrandecimento do nosso município”.

Francimara anuncia também que o município irá receber a Feira Cultural, durante quatro dias de evento; informa ainda que a licitação para a implantação do Cine Teatro de São Francisco, através de parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, acontecerá nos próximos dias.

O secretário de Administração, Erbson Gomes Pires, lembra que o novo valor do Cartão Alimentação também passou por um estudo do corpo técnico da prefeitura, até chegar ao percentual de 33,33%; “o último aumento do cartão havia ocorrido em junho de 2019, quando o valor era de R$ 185,00 e passou para R$ 210,00”.

“Realizamos um estudo e chegamos à conclusão de que poderíamos alcançar R$ 280,00, um aumento significativo de R$ 70,00 que beneficiará o nosso servidor”, revela o secretário, adiantando que, “no ano que vem em maio, o governo promoverá um novo estudo para chegar R$ 300,00”.