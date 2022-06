A Secretaria de Saúde anuncia que ainda existe estoque suficiente de imunizante - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 30/06/2022 10:32

São Francisco - Toda população a partir de seis meses de idade está apta a ser vacinada contra gripe, em São Francisco de Itabapoana (RJ); a Secretaria de Saúde orienta que a campanha permanece, até quando durar os estoques fornecidos pelo Ministério da Saúde (MS).

Basta o morador comparecer a um dos 12 polos de imunização, portando documento original com foto e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), para receber a dose; no caso de crianças, é preciso apresentar a Caderneta de Vacinação.

O coordenador do Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Cristiano de Souza, orienta que a vacinação da gripe pode ser realizada no mesmo dia do imunizante contra a Covid-19.

Cristiano reforça a convocação a quem ainda não foi vacinado: “aproveite esta oportunidade para atualizar seu cartão de vacina, se estiver elegível para a dose de reforço, por exemplo; a vacina contra gripe utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente”.

Segundo o coordenador, a vacina contra gripe é produzida pelo Instituto Butantan e, de acordo com informações do Governo Federal, é efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus: H1N1, H3N2 e tipo B. São 12 as unidades de saúde que realizam a imunização, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 16h.

Os locais são: Clínica da Família Germano Barros Delgado, na área central, ou nos polos de Barra do Itabapoana, Travessão de Barra, Bom Lugar, Praça João Pessoa, Guaxindiba, Gargaú, Imburi, Buena, Pingo D’Água, Floresta e no Centro Municipal de Imunização (CMI), em Ponto de Cacimbas; funcionam de segunda a sexta-feira, entre 8h e 16h.

