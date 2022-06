Janne Robberstad definiu a parceria durante reunião com o secretário Robson Santana - Foto Ascom/Divulgação

Janne Robberstad definiu a parceria durante reunião com o secretário Robson Santana Foto Ascom/Divulgação

Publicado 28/06/2022 15:53

São Francisco - Apostando na colaboração acadêmica e cultural entre as partes, o governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) acaba de assinar convênio com a Universidade de Ciências Aplicadas da Noruega Ocidental (Western Norway University of Applied Sciences); o ato aconteceu nessa segunda-feira (27), na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A iniciativa partiu da visita da pesquisadora e artista norueguesa Janne Robberstad ao município; ela é professora associada de Artes Visuais na universidade. O memorando de entendimento tem vigência de cinco anos e define que haverá intercâmbio de funcionários da secretaria e da universidade.

Também estão previstas promoção do ensino da colaboração nas áreas de interesse mútuo; troca de materiais acadêmicos disponibilizados por ambas as partes; e organização de simpósios, conferências, cursos de curta duração e reuniões sobre temas de interesse recíproco.

O secretário Robson Santana avalia o convênio como de grande importância para a Educação do município: “a partir desta troca de informações com a Universidade da Noruega, possibilitaremos um maior enriquecimento cultural dos nossos profissionais da secretaria”, ressalta.

A prefeita Francimara Barbosa Lemos destaca que “a parceria certamente contribuirá para melhorar ainda mais o ensino que é aplicado nas salas de aula para os alunos da rede municipal”. Janne Robberstad está no Brasil por ser responsável pela Ópera Mundial da Ciência.

A norueguesa irá prestigiar a primeira produção no país da Ópera Nacional da Ciência, que acontecerá em São João da Barra (RJ), na próxima quinta-feira (30), às 9h30, no Cine Teatro de São João; ela estará participando também de eventos em São Francisco e em I e Santa Maria Madalena.

Na última sexta-feira (24), a pesquisadora esteve na E.M. João Batista de Almeida, em Sossego; também visitou a Escola Miguel Nunes Barbosa, em Estreito, nessa segunda (27), ambas em São Francisco; o objetivo foi realizar conversa informal com os alunos sobre a Ópera Mundial da Ciência.

Ainda na sexta, ela promoveu o Workshop Creative STEAM com professores da rede municipal; no sábado (25), na Câmara de Vereadores, Robberstad se reuniu com artistas locais, através de parceria com o Departamento de Cultura da Secretaria de Educação, falando de arte e sustentabilidade.