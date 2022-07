Prefeita Francimara assinou dia três o Termo de Responsabilidade para realização do evento - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 05/07/2022 15:51

São Francisco - Promovido e patrocinado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Empresa de Energia Elétrica ENEL, sob realização da Motivos Produções, a prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Francimara Barbosa Lemos, assinou o Termo de Responsabilidade para a realização do “Energia Para Ler – Dias Que Não Deixaremos Para Trás”.

A assinatura ocorreu no domingo (03), em Guaxindiba; São Francisco é uma das 10 cidades fluminenses a participar do projeto, previsto para novembro; faz parte da programação a realização de um Festival Literário de Educação e Cultura, levando um movimento educativo e cultural, por meio da literatura (livros) e das manifestações artísticas (oficinas e apresentações).

A iniciativa é direcionada ao público de modo geral, com ênfase a alunos (crianças e jovens) e professores da rede pública de ensino. “Serão cinco dias de teatro, música, dança, lançamentos de livros com artistas locais e personalidades do cenário artístico nacional”, afirma Francimara.

De acordo ainda com a prefeita, os alunos da rede pública de ensino participarão também de um concurso das Artes – Luzes da Cidade, onde poderão concorrer a prêmios, tais como bicicleta, tablet e celular. Na opinião do secretário de Educação e Cultura, Robson Santana, “o festival reafirma e consagra a literatura como objeto central da ação”.

O secretário acrescenta que a ação passa pelo entendimento de que a leitura e os sentidos produzidos por meio dela são valiosos instrumentos na constituição educativa dos indivíduos e na formação da sua identidade,

“Oportunizar essa vivência, como prática cultural e educativa, pode favorecer ao desenvolvimento de potencialidades essenciais ao ser humano para a vida em sociedade e fortalecer pertencimentos capazes de reorientar condutas e alinhavar saberes”, destaca o secretário.