A prefeitura dá total apoio ao festival e anuncia o evento em postagem no portal oficial - Foto Ascom/Divulgação

A prefeitura dá total apoio ao festival e anuncia o evento em postagem no portal oficial Foto Ascom/Divulgação

Publicado 04/07/2022 18:03 | Atualizado 04/07/2022 18:10

São Francisco - Com uma expectativa de bater recorde de pública – podendo passar de 50 mil pessoas durante três dias de evento –, a 34ª edição do Festival do Maracujá será realizada nos dias 29, 30 e 31 de julho, em Travessão de Barra, no município de São Francisco de Itabapoana (RJ); a princípio estava previsto para 22, 23 e 24 deste mês.

O anúncio das novas datas foi feito pela prefeita Francimara Barbosa Lemos, na última sexta-feira (01) durante a Rancheirada da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; ela justificou que a mudança de datas aconteceu em comum acordo com a comunidade e em função da logística: “será uma forma de aprimorar a nossa preparação”,

Francimar antecipa o nome da primeira atração; trata-se do cantor gospel Fernandinho, intérprete de sucessos como “Uma Nova História”, “Galileu” e “Emanuel”; ele se apresentará no primeiro dia, mantendo a tradição do evento.

O festival é um dos mais tradicionais e faz parte do calendário turístico do município, mobilizando produtores rurais e moradores de Travessão da Barra, principal localidade de produção de maracujá em São Francisco.

A programação, geralmente, consta de música, eleição da garota do festival, campeonato de motocross e doces variados da fruta que motiva o evento, que é promovido pela Associação de Moradores de Travessão de Barra (Amoratra), com apoio da prefeitura.