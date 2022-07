Os fiscais do Procon têm feito abordagens nos postos também orientando e fixando a tabela - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 09/07/2022 14:55

São Francisco - O cumprimento do decreto estadual que reduziu a alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 32% para 18% dos combustíveis está sendo monitorado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de São Francisco de Itabapoana (RJ).

A fiscalização está atenta desde a última semana, acompanhando diretamente os preços praticados pelos postos no município; o Procon explica que, entre as medidas, está a análise das notas fiscais e dos recibos de compra de combustíveis.

A coordenadora do órgão, Gilda Quintanilha, afirma que, “a partir das visitas dos fiscais e do contato direto com os responsáveis pelos estabelecimentos, foi constatado que os postos reduziram os preços dentro da média praticada em todo o Rio de Janeiro.

“Continuaremos atuando para garantir que a redução continue chegando ao bolso do consumidor”, destaca Gilda Quintanilha, pontuando que, para auxiliar, o consumidor, o Procon divulga a tabela de valores por litro de combustível em cada posto.

“Até o momento em que foi realizado o monitoramento, o Posto Dujuca vendia a gasolina mais barata, por R$ 5,99, enquanto que os postos GXV, Travessão de Barra, Gargaú e Batelão comercializavam por R$ 6,89, o valor mais caro”, comenta a coordenadora.

Gilda Quintanilha assinala ainda quem quanto ao etanol, o valor mais baixo encontrado foi R$ 4,99, nos postos Líder, Do Russo e América; “o posto Batelão, por sua vez, vendia o produto com o valor mais alto: R$ 5,89; no que diz respeito ao diesel comum, o posto América é o que pratica o preço mais baixo: R$ 7,35”.