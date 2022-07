A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano é responsável pela parceria com Sebrae - Foto Secom/Divulgação

Publicado 08/07/2022 18:10 | Atualizado 08/07/2022 18:10

São Francisco - Apresentar como a Fanpage do Facebook pode apoiar o empreendedor na divulgação do seu negócio é a proposta da palestra que a Prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ), promove no próximo dia 15, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano.

A iniciativa tem parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro (Sebrae-RJ); os interessados devem se inscrever com mais facilidade através do número de suporte do atendimento ao microempreendedor individual (MEI) da secretaria: (22) 99906-4243.

O secretário Fagner Azeredo destaca a importância de se adequar às novas tecnologias para fomentar o próprio negócio; “os empresários precisam manter a competitividade no mercado”.

Na opinião de Fagner, a Fanpage é mais um instrumento que pode potencializar a divulgação de produtos e serviços, permitindo a ampliação do número de clientes; “agradeço ao Sebrae por mais esta ação, junto com a nossa secretaria”.

A parceria é feita através da Sala do Trabalhador e Microempreendedor e do Departamento de Geração de Trabalho e Renda da secretaria, situada na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, nº 141, antigo prédio onde funcionou a Secretaria Municipal de Educação e Cultura), no Centro.

De acordo com postagem da Secretaria de Comunicação, no portal da prefeitura, o espaço funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, no período das 8h às 17h, atendendo ainda pelo telefone (22) 2789-1166.