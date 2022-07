Etapa municipal reuniu estudantes de 15 escolas da rede municipal, do 4º ao 9º ano - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 13/07/2022 16:56

São Francisco - Cerca de quatro mil da etapa municipal do projeto “Resgate a alunos de 15 escolas da rede municipal, do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, participaram Infância, Saúde e Segurança na Escola” em São Francisco de Itabapoana (RJ).

Foram abordados temas como trabalho infantil, profissionalização de adolescentes e segurança e saúde nas escolas, através das categorias Conto, Poesia, Música e Desenho; a etapa foi concluída no último dia nove e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura premiou os melhores desempenhos.

A iniciativa conta com o apoio do Ministério Público do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro (MPT-RJ). Segundo o coordenador-geral do projeto no município, Valnês Soares, o melhor trabalho de cada categoria será inscrito para a etapa estadual.

Soares assinala que, como forma de incentivar a participação, o segundo melhor colocado foi premiado simbolicamente pela secretaria; “foram trabalhos belíssimos; cada um revela a essência da vida vivenciada por seus autores”, diz.

O coordenador ressalta a excelência do projeto, apontando como motivação “a grande aprendizagem adquirida por todos os envolvidos, principalmente, os discentes, peças fundamentais neste processo”.