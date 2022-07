Todas as ações para realização da tradicional festa do município estão sendo desenvolvidas - Foto Ascom/Divulgação

Todas as ações para realização da tradicional festa do município estão sendo desenvolvidas Foto Ascom/Divulgação

Publicado 11/07/2022 16:04

São Francisco - Um dos mais tradicionais eventos do calendário turístico de São Francisco de Itabapoana (RJ), o Festival do Maracujá chegará a 34º edição nos dias 29, 30 e 31 deste mês, em Travessão de Barra; a prefeitura já está cuidando da infraestrutura, envolvendo diversas secretarias operacionais.

Na semana passada foram realizados serviços de poda de árvores, limpeza nas vias públicas, roçada, melhorias na iluminação, asfaltamento, recapeamento asfáltico e Operação Tapa-Buracos nas ruas. A prefeita Francimara Barbosa Lemos afirma que o governo municipal está nos preparativos para que aconteça um grande Festival do Maracujá.

“Em breve, vamos divulgar toda a programação da festa, mas posso adiantar que teremos Mini Fazenda, cavalgadas e motocross”, revela a prefeita. Além das ações preparativas para a realização do festival, o grupo da prefeitura. Segundo Francimara, está cuidando de todos os detalhes.

Estão envolvidos nas ações o vice-prefeito Raliston Souza; a assessora especial do Gabinete, Angela Rangel/ os secretários Erbson Pires (Administração); Jairo Batista (Governo); e Márcio Calixto (Turismo); Travessão de Barra está recebendo luminárias de LED, nas duas ruas principais.