Diversas autoridades do município participaram da inauguração da Microlins nesta quinta-feira - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 14/07/2022 18:21

São Francisco - Responsável por uma rede de cursos profissionalizantes, a unidade da Microlins inaugurou um braço em São Francisco de Itabapoana (RJ) nesta quinta-feira, com a presença do vice-prefeito Raliston Souza, fica no centro da cidade, próxima a agência da Caixa Econômica Federal.

“Representando a prefeita Francimara Barbosa Lemos, estamos aqui para dar as boas-vindas a mais esta empresa de grande porte que acredita em nosso município e chega para capacitar nosso povo”, saudou Raliston; ele estava acompanhado de secretários e assessores.

O vice-prefeito assinalou que o investimento evidencia o constante progresso que vem sendo registrado em São Francisco, “como também a confiança das corporações na gestão da prefeita Francimara, que oferece segurança para aqueles que desejam investir no município”.

“Estamos à disposição para acolher todos aqueles que desejam contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade”, acrescentou Raliston Souza que anunciou o projeto “Sonho Grande”, parceria entre a Microlins e a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

De acordo com o secretário, Robson Santana, serão oferecidas bolsas de estudo gratuitas na área tecnológica e de reforço escolar de Matemática, além de programa de orientação ao Jovem Aprendiz; “será uma forma de reconhecer, valorizar e desenvolver as habilidades dos alunos da rede municipal de ensino”, justificou Santana.

Na opinião do secretário, a parceria com a Microlins poderá auxiliar na promoção da empregabilidade da juventude de São Francisco de Itabapoana; segundo os critérios, a seleção dos estudantes irá levar em consideração quesitos como comportamento e assiduidade no dia a dia escolar.