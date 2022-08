Detalhes podem ser vistos no portal da prefeitura, mas secretaria se dispõe a orientar Foto Ascom/Divulgação - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 31/07/2022 18:20

São Francisco - No próximo dia 12 de agosto empresários de São Francisco de Itabapoana ficarão sabendo, de forma detalhada, como o Instagram pode dar mais visibilidade para os seus negócios; pelo menos é este o objetivo do governo municipal, ao promover uma promove uma palestra gratuita com o tema “Instagram Para Negócios”.

A iniciativa será desenvolvida por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Estado do Rio de Janeiro; trata-se de uma entidade privada sem fins lucrativos, criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país.

Para participar, o interessado precisa se inscrever, através de link no portal da prefeitura; a secretaria se prontifica auxiliar quem tiver dificuldades para se inscrever, bastando ligar para o número do suporte do atendimento ao microempreendedor individual (MEI): (22) 99906-4243.

O secretário Fagner Azeredo destaca a importância das novas tecnologias como aliadas para fomentar o negócio dos empreendedores: “durante a palestra serão abordados assuntos relevantes, como por exemplo, o perfil profissional do Instagram”.

Outros pontos a serem abordados, apontados por Azeredo, são as principais ferramentas, as melhores práticas de publicação, além de ferramentas de métricas e planejamento de publicações. A sede da secretaria fica na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, nº 141, antigo prédio onde funcionou a SMEC, na área central do município.