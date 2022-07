Moradores de São Francisco são alertados pela Secretaria de Saúde a buscarem medidas preventivas - Foto Ascom/Divulgação

Moradores de São Francisco são alertados pela Secretaria de Saúde a buscarem medidas preventivas Foto Ascom/Divulgação

Publicado 22/07/2022 17:33

São Francisco - O Instituto Nacional de Câncer (Inca) está prevendo aproximadamente 36 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço para este ano no Brasil; mas, a Secretaria de Saúde de São Francisco de Itabapoana (RJ) pretende que o município contribua o menos possível para a marca preocupante, orientando a população para a importância de se prevenir.

O termo câncer de cabeça e pescoço refere-se aos tumores localizados na boca, orofaringe, laringe (cordas vocais), nariz, seios da face, nasofaringe, órbita, pescoço e tireóide; o Núcleo de Prevenção e Apoio ao Paciente com Câncer e Familiares alerta que existem 90% de chances de cura quando ocorre o diagnóstico precoce para a doença.

O órgão é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e está empenhado em mobilizar os moradores do município para a campanha do Julho Verde, cujo ponto alto será o Dia Mundial da Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço (27 de julho), segundo a coordenadora do Núcleo, a médica oncologista Elizabeth Uhl, acrescentando.

“O fumo câncer de cabeça e pescoço e o consumo de bebida alcoólica são responsáveis por 80% dos casos, associados a outros fatores como infecção pelo HPV, daí a importância de tomar a vacina contra o papiloma vírus humano (HPV)”, diz a médica, acrescentando: “a desnutrição e também a má higiene bucal devem ser considerados”.

Elizabeth Uhl reforça o alerta: “é preciso ficar atento e procurar o serviço de saúde na presença dos seguintes sinais e sintomas quando permanecerem por mais de duas ou três semanas: alteração na voz ou rouquidão, dificuldade para engolir, nódulo no pescoço, dor na garganta e lesão na boca que não cicatrizar em 15 dias”.

Por meio do Inca, o Ministério da Saúde chama atenção dos profissionais de saúde para que fiquem atentos aos sinais e sintomas dos pacientes, “pois, a maioria dos casos é diagnosticada em fase avançada, onde os tratamentos serão mais agressivos e com menores taxas de resposta para combater a doença”.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o Núcleo de Prevenção está situado na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, nº 180, no Centro da cidade; “o atendimento é gratuito e acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; para mais informações técnicas, medidas de prevenção basta acompanhar as publicações no site ou redes sociais da prefeitura.