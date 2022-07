Além de moradores da localidade onde o evento acontece, visitantes de outros municípios participam - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 29/07/2022 19:57

São Francisco - “Esta é uma festa tradicional e familiar no nosso município; estamos recebendo os moradores e visitantes de braços abertos, proporcionando a movimentação da economia local”. Responsável péla abertura da 34ª edição do Festival do Maracujá, a prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Francimara Barbosa Lemos se empolga ao falas sobre o evento.

Com início nesta sexta-feira (29), a festa acontece na localidade de Travessão de Barra e vai até domingo (31) com inúmeras atrações; a banda gospel "Novo Som" é uma delas, estando confirmada ainda, deste primeiro dia, a apresentação do DJ Dudu Porto e convidados, no Espaço Fest.

Nesse sábado (30), haverá desfiles Rainha do Maracujá e Menina Flor, dança de quadrilha com o Grupo Arraiá dos Namorados, shows com o cantor Félix Oliveira e a dupla sertaneja Marcelo Silva e Ryan, além de Espaço Fest com DJ Dudu Porto, Juninho do Forró; no encerrando, domingo (31), terá Cavalgada e shows com Rogerinho do Piseiro e Banda Locomotiva.

O concurso Rainha do Festival é uma das programações de destaques do sábado, com início às 20h; dez candidatas estarão se apresentando, diante de uma comissão formada com a prefeita Francimara; empresários do comércio local; secretário municipal de Turismo, Márcio Calixto; e miss São Francisco, Myllena Chagas.

O secretário de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, aubtenente Edson Brito dobrou o número de agentes atuando em Travessão de Barra, para durante toso o período do festival; ele afirma que “a Empresa Municipal de Trânsito está responsável ela área externa do festival em relação às ações de fiscalização e orientação aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres”.

Quanto ao interior da área do evento está sob a responsabilidade da Guarda Civil Municipal; sobre o policiamento ostensivo, Brito explica que “a Associação dos Moradores de Travessão de Barra (Amoratra), responsável pela organização do festival, encaminhou ofício ao 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Campos) solicitando para intensificar as ações de patrulhamento até domingo”.

“Coube à 3ª Companhia da Polícia Militar, em São Francisco de Itabapoana, definir as estratégias necessárias para garantir a segurança e caso haja necessidade, os órgãos subordinados à nossa secretaria poderão prestar apoio nas eventuais ocorrências que surgirem”, ressalta o secretário.