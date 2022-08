O incêndio foi flagrado nas imediações do Trevo das Praias, à margem da rodovia estadual 232 - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 11/08/2022 17:53

São Francisco - Flagrados praticando queimada de canavial na área central de São Francisco de Itabapoana (RJ), dois homens foram detidos por uma equipe da Guarda Ambiental (GAM) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente na noite dessa quarta-feira (10); ambos foram levados para a 147ª Delegacia de Polícia Civil e enquadrada na lei de crimes ambientais.

De acordo com o registro, os guardas faziam patrulhamento de rotina, quando por volta das 21h, nas imediações do Trevo das Praias, avistaram o fogo no canavial, à margem da RJ-232; “as chamas estavam atingindo a fiação elétrica e um poste, além de algumas labaredas serem lançadas pelo vento na estrada e a fumaça ter prejudicado a visibilidade dos motoristas”.

A GAM assinala ainda que os suspeitos, que não portavam documentos, um jovem de 21 anos, morador em Praça João Pessoa, e um homem de 46 anos, residente em Pingo D’Água, alegaram, em depoimento na delegacia, desconhecer que a prática era criminosa.

Os dois não negaram a prática, admitindo terem usado isqueiro para colocar fogo no canavial; porém, não revelaram quem contratou o serviço; foram autuados no artigo 60 da lei 9605/1998 (crimes ambientais), cuja pena prevista é de um a seis meses de detenção, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Após assinarem um Termo Circunstanciado, ambos foram liberados da delegacia. A secretária municipal de Meio Ambiente, Luciana Soffiati, explica que “para realizar a queimada da cana-de-açúcar, o produtor precisa de autorização do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), além de cumprir outras exigências”.

De acordo ainda com a secretária, “é necessário também que o serviço aconteça depois do por do sol, seja controlado e que tenha um caminhão-pipa à disposição para ser usado, caso haja qualquer tipo de eventualidade”, ela orienta que as denúncias sobre fogo em vegetação podem ser realizadas por intermédio do Canal Verde (22) 98843-8072.