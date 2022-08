A prefeitura recebe sugestões da população até o próximo dia 15, por meio de e-mail - Foto Divulgação

Publicado 05/08/2022 14:47

São Francisco - Governar com o povo é filosofia adotada pela prefeita de São Francisco do Itabapoana, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, Francimara Barbosa Lemos, desde o seu primeiro mandato; ela procura fazer um governo participativo, ouvindo a população e priorizando Educação, Saúde, Agricultura, Infraestrutura e programas sociais.

Cumprindo o que a legislação prevê, Francimara busca também a transparência e o equilíbrio na definição de gastos, com reflexos nas aprovações de suas contas, tanto pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), quanto pela Câmara Municipal, onde, dos 13 vereadores, ela tem apoio de 12.

Dentro do propósito, o governo acaba de entrar na meta de elaboração do Plano Plurianual (PPA) também na linh participativa, com a prefeita incentivando os moradores do município a contribuir; a orientação é que os interessados enviem, até o próximo dia 15, sugestões para despesas, investimentos e arrecadação a partir do orçamento municipal.

Para tanto, é disponibilizado o e-mail orcamentoparticipativopmsfi@gmail.com; as orientações podem ser consultadas no portal da prefeitura. “Por meio do orçamento participativo, a presença da sociedade sãofranciscana na administração pública é ampliada”, defende Francimara.

A prefeita resume o objetivo de o governo ter criado um e-mail específico para receber sugestões visando à elaboração do PPA: "com esta ferramenta, os anseios da população serão ainda mais contemplados pelo Plano Plurianual 2022-2025 e pela Lei Orçamentária Anual (2023)".

O secretário municipal de Controle Interno, Fabiano Rangel, reforça a opinião da prefeita, explicando que a opção pelo meio eletrônico prevaleceu devido a praticidade e rapidez para o envio das demandas; "após o término do prazo, vamos analisar o conteúdo enviado e, elaboraremos os projetos de lei, que serão encaminhados para a Câmara Municipal ainda em agosto", resume.

Ainda não há números de sugestões recebidas apontadas pelo governo; mas, extraoficialmente, a informação é de que ainda estão aquém das expectativas, “em razão de o sistema por intermédio da internet está disponível apenas há três dias”.