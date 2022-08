A Operação Lei Seca aconteceu em pontos estratégicos da cidade com ações educativas - Foto Ascom/Divulgação

A Operação Lei Seca aconteceu em pontos estratégicos da cidade com ações educativas Foto Ascom/Divulgação

Publicado 19/08/2022 20:17

São Francisco - Não é por falta de orientação que motoristas cometem imprudências nas rodovias do interior do Estado do Rio de Janeiro; as campanhas educativas inclusive são repetitivas quanto ao perigo de motorista dirigir alcoolizado, o que é crime previsto na Lei Seca.

Normalmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem estado atenta no dia a dia nas rodovias federais BR-101 e BR-356 no Norte/Noroeste Fluminense; mas os municípios também têm contribuído, em parceria com o governo do estado, por meio do “Educação no Trânsito – Escola Nota 10”.

O programa é desenvolvido pela Operação Lei Seca, da qual faz parte a Polícia Militar, tendo por objetivo reduzir os acidentes de trânsito causados por motoristas alcoolizados; as ações foram desenvolvidas nessa quinta-feira (18) em São Francisco de Itabapoana, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil.

Com desdobramento nesta sexta-feira (19), a operação envolveu Guarda Civil Municipal (GCM) e a Empresa Municipal de Trânsito (Emtransfi), em apoio ao programa Educação no Trânsito do Governo do Estado do Rio, em escolas e pontos estratégicos da cidade.

Nos Colégios São Francisco de Paula e Domires Machado (ambos da rede estadual) houve palestras educativas nas salas de aula, “tendo o objetivo de transformar os estudantes em multiplicadores das orientações recebidas pelos agentes”.

Já na área externa das unidades de ensino, ocorreram blitze educativas, visando conscientizar motoristas e motociclistas. Lançado em dezembro de 2021 pela Operação Lei Seca, o projeto tem percorrido escolas estaduais de todo o estado com ações educativas.