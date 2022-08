O vice foi principal título de Pedro Henrique, que coleciona vitórias em outros torneios - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 23/08/2022 18:58

São Francisco do Itabapoana - O vice-campeão da categoria infanto-juvenil do campeonato Sul-Americano – Crianças 2022, promovido pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF) é do interior do Estado do Rio de Janeiro, do município de São Francisco de Itabapoana, na Região Norte Fluminense.

Trata-se de Pedro Henrique Rangel, de 14 anos, morador de Travessão de Barra; é o principal título conquistado por ele, que coleciona vitórias em outros torneios. A competição (a maior da categoria) foi realizada domingo (21), no Parque Olímpico da Vila Militar, no Rio de Janeiro.

A prefeita Francimara Barbosa Lemos comemora: “com muito orgulho, a prefeitura apoia o esporte e, assim, vemos resultados importantes como esse; parabenizo o jovem Pedro Henrique, que muito bem representou nosso município; que, a partir do seu empenho, ele consiga cada vez mais títulos”.

Pedro Henrique não foi o único atleta de São Francisco a subir ao pódio em uma competição da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro; segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, no início do mês, Alexandre Rosa ficou em terceiro lugar na categoria “NO GI” no Vitória Internacional Open 2022.

Na competição de domingo, o vencedor foi Filipe Gabriel, de Sorocaba (São Paulo); ele é filho de trabalhador metalúrgico, tem 12 anos e coleciona títulos, como Paulista, Federação de Abu Dhabi, Copa Bandeirantes, Mundial CBJJE, além de ter vencido competições em várias cidades da região de Sorocaba e nos municípios de São Bernardo do Campo e Guarulhos.