Prefeita Francimara Barbosa Lemos visitou o Parque de Exposições para vistoriar os preparativos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 14/09/2022 13:05

São Francisco - “Faço questão de acompanhar de perto todas as ações realizadas; é gratificante demais ver como nosso parque mudou para melhor”, afirma a prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Francimara Barbosa Lemos, ao avaliar o Parque de Exposições Raul Henriques Lemos, em Praça João Pessoa, local da 37ª ExpoAgro que será aberta na noite desta quarta-feira (14).

Realização da prefeitura, por meio das secretarias de Turismo, Indústria e Comércio (SecTur) e de Agricultura (SMA), o evento tem apoio máster do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob Sul) é o apoiador máster; a programação de shows nacionais será aberta na próxima sexta-feira (16).

A Expo conta ainda com parcerias da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj); Universidade Estácio de Sá; Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf); Superintendência Estadual de Defesa Agropecuária; e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-RIO).

“Essa exposição promete ser uma das melhores, com uma logística bem diferente de tudo o que já foi feito”, admite Francimara, que no início da semana vistoriou os trabalhos na preparação dos terrenos que irão abrigar os expositores, a praça de alimentação e o parque de diversão.

O show de sexta-feira será com o cantor de pagode, Ferrugem; a programação segue com Alemão do Forró, no sábado (17); e Léo Magalhães, no domingo (18). Além disso, a tradicional Companhia de Rodeio Tony Nascimento se apresentará entre os dias 16 e 18 de setembro.