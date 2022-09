O projeto está na fase de construção da segunda rampa, com extensão de 130 metros na orla - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 12/09/2022 13:08

São Francisco - Orçadas em cerca de R$ 8,5 milhões e com prazo para ficarem prontas em sete meses, as obras de revitalização da orla de Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana (RJ), foram retomadas no final da semana; a prefeita Francimara Barbosa Lemos acompanhou o início dos trabalhos.

“Não vejo a hora de ver a orla da nossa amada praia de Santa Clara revitalizada”, afirma a prefeita, explicando que o investimento acontece, graças a uma parceria com o Governo do Estado: “sem dúvida, será um marco para a nossa cidade em vários aspectos, como lazer, turismo e infraestrutura”, pontua Francimara.

O projeto facilita o acesso à praia e está na fase de construção da segunda rampa, com extensão de 130 metros; uma terceira ponte, com 100 metros, também será construída. A primeira ponte tem 160 metros e foi construída em 2015; mas será vistoriada e passará por reparos, caso haja necessidade.

Nesta segunda-feira (12), uma equipe técnica realizou o trabalho topográfico para construção dos quiosques (um total de quatro duplos com banheiros), todos com acessibilidade e duchas. Segundo informações da Assessoria de Comunicação (Ascom), o terreno no entorno das construções serão com decks de madeira, intertravados e gramas.

A Ascom diz ainda que o projeto segue todas as licenças ambientais e conta com um quiosque do Projeto Tamar, além de espaço com informações turísticas e locais específicos para salva-vidas, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e fraldário.

Também constam playground, Concha Acústica para eventos e Academia de Ginástica. “A retomada das obras, paralisadas desde 2015, acontece por meio de convênio entre a prefeitura e a Secretaria de Estados das Cidades, através do Programa Somando Forças, do Governo do Estado do Rio de Janeiro”, assinala a Ascom.

