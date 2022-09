Caso foi registrado na 147ª Delegacia de Polícia, para onde os suspeitos foram conduzidos - Foto Portal Ururau/Divulgação

Caso foi registrado na 147ª Delegacia de Polícia, para onde os suspeitos foram conduzidos Foto Portal Ururau/Divulgação

Publicado 08/09/2022 14:18 | Atualizado 08/09/2022 14:22

São Francisco - No dia em que o Brasil comemorou 200 anos de independência (nessa quarta-feira, 07) três pessoas tiveram a liberdade de transitar por uma das ruas de São Francisco de Itabapoana, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, interrompida por atos de violência; duas estão internadas e uma morreu na manhã desta quinta-feira; as causas ainda são investigadas.

O caso aconteceu na Rua Alberto Simões, na localidade de Barra do Itabapoana, próximo a uma açaiteria; quando uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas por populares, levadas para a Unidade Básica de Saúde, que as transferiu para o Hospital Manoel Cartucho; em razão da gravidade dos quadros, foram levadas para o Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes.

Com base em detalhes colhidos no local, os policiais ficaram sabendo que os autores dos disparos foram dois homens, que estariam em uma bicicleta de cor rosa; as diligências foram iniciadas e logo os suspeitos localizados.

Embora tivessem negado a participação, no quintal da casa onde eles estavam foram apreendidos um cartucho de calibre 12 intacto no quintal, a bicicleta e um estojo de calibre 9mm. Os dois (de 17 anos) foram levados para a 147ª Delegacia de Polícia, autuados, mas até o fechamento desta matéria a causa não havia sido esclarecida.

Quanto às vítimas (dois homens e uma mulher), os nomes não foram revelados; duas (uma de 32 e outra de 19 anos, atingidas no abdômen, braço e perna) passaram por cirurgias, mas o jovem não resistiu e faleceu; já a mulher (de 50 anos) está em observação.