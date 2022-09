A Companhia de Rodeio é tradicional no Brasil e estará na cidade de 14 a 18 de setembro - Foto Ascom/Divulgação

A Companhia de Rodeio é tradicional no Brasil e estará na cidade de 14 a 18 de setembro Foto Ascom/Divulgação

Publicado 03/09/2022 20:20

São Francisco - Durante três dias (de 16 a 18 de setembro) a Companhia de Rodeio Tony Nascimento estará se apresentando na 37ª Exposição Agropecuária (ExpoAgro) de São Francisco de Itabapoana (Norte Fluminense), no Parque de Exposições Raul Henrique Lemos, em Praça João Pessoa, com entrada franca; o evento acontece que acontecerá entre os dias 14 e 18 de setembro.

Única adestradora feminina oficial de cavalos de Barretos, Lílian Karla é uma das atrações; também estão confirmados Talles Nascimento e a mais nova adestradora de cavalos do grupo, Lorenzza Nascimento, de apenas oito anos.

A ExpoAgro é realizada pela prefeitura, por meio das secretarias de Turismo, Indústria e Comércio e de Agricultura; o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) Sul é o principal apoiador e também são parceiras Fiperj, Uenf, Superintendência Estadual de Defesa Agropecuária e Emater-RIO.

Estão programados, ainda, shows com os cantores Ferrugem (dia 16), Alemão do Forró (17) e Léo Magalhães (18), além de competições, leilões e cursos; de acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), as demais atrações serão divulgadas na próxima semana.

“O público presente também poderá se divertir durante os rodeios em touros e cavalos com o Palhaço Paçoca, que terá a missão de animar a arena”, diz a prefeita Francimara Barbosa Lemos, acrescentando: “já o Piro Musical será um espetáculo de experiência única dentro do evento, com os fogos dançantes em sincronia com o ritmo das músicas”.