O novo equipamento é de última geração e está instalado no Hospital Municipal Manoel Carola Foto Ascom/Divulgação

Publicado 06/10/2022 19:39

São Francisco de Itabapoana - Um investimento de R$ 930 mil reforça o atendimento à saúde da mulher em São Francisco do Itabapoana (RJ), marcando o “Outubro Rosa” no município; trata-se de um mamógrafo digital da marca Siemens, equipamento considerado dos mais modernos, que começou a operar no sistema nessa quarta-feira (05).

“Menos radiação e mais conforto para o paciente” definem a qualidade do equipamento, que está instalado no Centro de Diagnóstico do Hospital Municipal Manoel Carola, em Ponto de Cacimbas; a prefeita Francimara Barbosa Lemos participou da inauguração e comemorou.

“Estamos aqui para comemorar e festejar mais um avanço para ajudar a salvar vidas; eu, particularmente, que passei pelo câncer de mama, sei da importância deste equipamento; mais um dia histórico para nossa cidade”; a prefeita ressaltou: “ainda há muita coisa para ser feita”.

Responsável técnica pelo setor de mamografia, Monique Cabral, explicou que o mamógrafo da marca Siemens é de última geração: “temos conduzido nossos atendimentos a partir da humanização; a mulher muitas vezes chega tensa, pensando no resultado e no próprio exame; por isso, estamos prezando por um ambiente acolhedor, descontraído e explicativo”.

A coordenadora do Núcleo de Prevenção e Apoio ao Paciente com Câncer e Familiares, oncologista clínica Elizabeth Uhl, resumiu que o equipamento consegue detectar nódulos impalpáveis, o que auxilia o diagnóstico precoce, aumentando em 90% as chances de cura.

“O câncer de mama é o mais incidente no Brasil e no mundo; anualmente, atinge aproximadamente 66 mil brasileiras, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), pontuou Elizabeth. O secretário municipal de Saúde, Sebastião Campista, compara: “após a instalação do Núcleo, a taxa de mortalidade entre as pacientes do município com neoplasia maligna de mama saiu de 12% para 3%”.

O secretário avaliou que, com o novo equipamento, o cuidado com as mulheres aumentará: “somente em outubro, com a campanha do Outubro Rosa, a previsão é de 400 exames”. Para realizar a mamografia, a paciente deve procurar o Setor de Regulação Municipal, que funciona ao lado do Hospital Manoel Carola.