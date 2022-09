A prefeitura já está pagando os salários de setembro em programação com fechamento nessa quinta-feira - Foto Divulgação

A prefeitura já está pagando os salários de setembro em programação com fechamento nessa quinta-feira Foto Divulgação

Publicado 28/09/2022 17:20

São Francisco de Itabapoana - Atenção especial ao funcionalismo municipal é uma das propostas que a prefeita de São Francisco de Itabapoana vem procurando manter desde o primeiro governo; e a antecipação dos salários em situações específicas acontece com freqüência.

Embora a Legislação trabalhista preveja que quando o pagamento houver sido estipulado mensalmente, “deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido”, a prefeitura Francimara Barbosa Lemos determinou mais uma antecipação.

Com a medida, o pagamento dos servidores, cargos comissionados e prestadores de serviço referente ao mês de setembro começou a ser liberado nesta quarta-feira (28) e será concluído no dia seguinte. A prefeita observa que São Francisco tem sido o primeiro no Norte Fluminense a liberar salários.

“Na região temos sido o primeiro município a realizar o pagamento dos salários dos nossos trabalhadores, permitindo que possam saldar os seus compromissos financeiros”, pontua Francimara, acentuando que a medida contribui para os servidores melhor planejarem de que forma utilizar o dinheiro recebido.

A prefeita lembra que desde o início do ano, o salário de todos os meses e a primeira parcela do 13º dos servidores efetivos e cargos comissionados foram liberados com antecipação: “o comércio e o setor de serviços também são beneficiados com a injeção antecipada dos recursos na economia do município”, aponta.

Francimara reforça que o governo visa valorizar os servidores e avalia que, com a antecipação salarial, todo mundo sai ganhando “e o dinheiro circulando possibilita a manutenção dos empregos já existentes e em alguns casos até a geração de novos postos de trabalho”.