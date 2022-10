Equipe da GAM promoveu a soltura do tamanduá nas proximidades da Estação Ecológica de Guaxindiba - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 28/10/2022 19:59

São Francisco de Itabapoana – Em menos de um mês, pelo menos três animais silvestres (gambá, lagarto teiú e tamanduá-mirim) foram resgatados na zona urbana de São Francisco de Itabapoana (RJ); o caso mais recente aconteceu na manhã dessa quinta-feira (27), no interior da ONG Arco Íris de Luz, no Centro da cidade.

O resgate do animal (um tamanduá-mirim - tetradactyla) foi feito pela Guarda Ambiental (GAM) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema); a secretária Luciana Soffiati explica: “recebemos um chamado e a nossa equipe prontamente promoveu o resgate do mamífero”.

Segundo a secretária, trata-se de uma fêmea, idade adulta, medindo aproximadamente 70 cm e pesando sete quilos: “por estar em boas condições de saúde, promovemos a soltura nas proximidades da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (EEEG)”.

Luciana Soffiati considera o fato inusitado: “é que um grupo de alunos de uma escola municipal estava visitando a unidade de conservação, o que acabou despertando a curiosidade dos estudantes, que manifestaram o desejo de ver o animal, antes da soltura, dentro da caixa transparente de transporte”.

Em recente avaliação sobre biodiversidade, o Ministério do Meio Ambiente atribuiu a migração de animais silvestres para o perímetro urbano à intervenção e ocupação humana na zona rural, além da expansão da agricultura e pecuária, com conseqüências fortes no desmatamento.

No caso de São Francisco, ainda não se tem conhecimento oficial das causas que levam aos aparecimentos constantes de silvestres em áreas urbanas; mas as indicações mais prováveis são as queimadas. A orientação para resgate de animais no município é entrar em contato com a GAM, através do telefone (22) 9.8161-6713.