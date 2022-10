Ações são organizadas pelo Departamento da Juventude da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 18/10/2022 19:35

São Francisco de Itabapoana – Tendo como público-alvo adultos e adolescentes do sexo feminino, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano de São Francisco de Itabapoana (RJ) realiza, a partir dessa segunda-feira (17), a Semana Rosa; o objetivo é sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.

A medida acontece por meio de palestras informativas nas unidades de ensino, organizadas pelo Departamento da Juventude da secretaria; o órgão conta com parcerias das escolas públicas e privadas de Ensino Médio da área central da cidade.

A programação vai até sexta-feira (21), aonde haverá palestra, às 10h, na Escola Irmãos em Cristo; a abertura aconteceu no Ciep 470 Celso Martins Cordeiro; nesta terça (18), às 10h e 18h, prosseguiu no Colégio Estadual São Francisco de Paula; amanhã (19), às 9h e às 20h30, as palestras serão na Escola Professor Herval Luiz dos Santos Batista (Escola Modelo).

Coordenada pela diretora do departamento, Ana Paula Ribeiro, e ministrada pela enfermeira Myllena Pinheiro, estão programadas várias dinâmicas e sorteios; além de Caminhada Rosa, quinta-feira (20), com participação das escolas.

O Núcleo de Prevenção e Apoio ao Paciente com Câncer e Familiares, vinculado à Secretaria de Saúde, também participa do evento; a prefeita Francimara Barbosa Lemos ressalta a importância da prevenção ao câncer de mama através das informações de conscientização levadas às jovens estudantes do município.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Humano, Fagner Azeredo, reforça: “a prevenção do câncer de mama está relacionada ao controle dos fatores de risco e à promoção de práticas e comportamentos considerados protetores, como hábitos alimentares saudáveis e prática de atividade física”.

Concluindo, o secretário insiste na defesa de que os exames preventivos sejam realizados: “por isso, buscamos parcerias na rede de Educação visando conscientizar nossas jovens”.