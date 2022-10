As obras são executadas em diversas partes, com o município utilizando estrutura própria - Foto Ascom/Divulgação

As obras são executadas em diversas partes, com o município utilizando estrutura própria Foto Ascom/Divulgação

Publicado 17/10/2022 20:02

São Francisco de Itabapoana – “Economizar é preciso” resume o sistema administrativo da prefeita Francimara Barbosa Lemos em São Francisco de Itabapoana (RJ); o resultado satisfatório mais recente está na pavimentação de 3.980 metros de vias, em seis localidades do município, com o mínimo de contratação de empreiteiras.

A maioria destes investimentos em infraestrutura é custeada com recursos próprios, reforça o secretário de Planejamento e Desenvolvimento, Florentino Cerqueira, que explica: “as obras executadas com recursos próprios geram uma economia de aproximadamente 50%”.

O secretário compara que se o governo fosse contratar uma empresa, o valor dobraria: “é essa economia que tem possibilitado tantas pavimentações em diferentes regiões do município”; ele destaca, na iniciativa, o trabalho em conjunto com a Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos.

Na opinião de Francimara Barbosa Lemos, o volume significativo de ações evidencia o comprometimento e responsabilidade com dinheiro público: “nossa cidade está em constante desenvolvimento e a destinação de recursos para infraestrutura contribuem para melhorar o fluxo de veículos e também de pedestres, já que todas as obras contemplam a pavimentação das calçadas”.