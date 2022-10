Por meio da Assessoria de Comunicação, o governo municipal está anunciando o benefício para os estudantes - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 25/10/2022 19:05

São Francisco de Itabapoana – Estudantes que dependerem de locomoção para fazer as provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), nos dias 13 e 20 de novembro, em São Francisco de Itabapoana (RJ), receberão apoio do governo municipal; a iniciativa é do Departamento da Juventude, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (SMTDH).

Para tanto, em parceria com a Secretaria Municipal de Transporte, o órgão abriu inscrições no programa “#PartiuENEM”, que tem a finalidade de oferecer transporte gratuito para os estudantes do município que irão fazer o exame.

As inscrições para o projeto devem ser realizadas no link postado no portal da prefeitura até o dia seis de novembro; as rotas deverão estar fechadas uma semana antes das provas, com início previsto a partir das 11h nas respectivas datas.

O secretário de Desenvolvimento Humano, Fagner Azeredo, justifica que o acesso gratuito ao transporte coletivo, na data dos exames, aos candidatos inscritos no Enem é de grande importância: “nosso objetivo é facilitar o deslocamento, já que o exame é a principal porta de acesso para quem deseja cursar uma graduação nas universidades”.

O Ministério da Educação (MEC) aponta que o Enem deste ano continua com a aplicação da prova no formato digital: “essa foi uma novidade de 2020 que se manterá em 2022 aos estudantes que optarem por essa modalidade; a iniciativa tem o objetivo de reduzir os custos do exame”.

Sobre as provas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) explica que as das versões impressas e digitais “serão aplicadas nos mesmos dias e as ambas terão o mesmo conteúdo, diferentemente da edição passada, que teve provas e datas diferentes”.