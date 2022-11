Prefeitura está distribuindo vacinas contra aftosa, brucelose, raiva e manqueira aos pequenos criadores - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 03/11/2022 17:50

São Francisco de Itabapoana – Considerada uma doença de grande impacto social e econômico a febre aftosa está erntre as ações prioritárias da Secretaria de Agricultura de São Francisco de Itabapoana (RJ); dentro da campanha nacional, o município já entrou na 2ª etapa da Vacinação com encerramento previsto para 30 de novembro.

O governo municipal está anunciando que serão doados, durante o período, quatro tipos de vacinas (aftosa, brucelose, raiva e manqueira) aos criadores com até 30 animais para imunizar bovinos e bubalinos (búfalos); orienta que a dose contra a brucelose é destinada às fêmeas de três a oito meses e as demais, para animais de todas as idades.

Para ter direito às doses, pequenos criadores devem estar cadastrados na Defesa Agropecuária; basta fazer contato com a Secretaria de Agricultura, na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, ao lado do Banco Itaú, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; as dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone (22) 2789-1118.

Embora somente as vacinas contra a aftosa e a brucelose sejam obrigatórias, o subsecretário de Agricultura, Daniel Abílio, orienta que “é extremamente necessário imunizar o rebanho também contra a raiva e a manqueira, medida que garante a saúde do gado e contribui para os criadores reduzirem os custos”.

O subsecretário ressalta que, além da vacinação, em relação à aftosa, o produtor deve fazer a comprovação junto ao órgão executor de defesa sanitária animal de seu estado; “a declaração da vacina pode ser entregue de forma online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo serviço veterinário estadual em até cinco dias após a vacinação”, resume.

No Estado do Rio de Janeiro, a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa teve início nessa quarta-feira (01) “com expectativa de que 90% do rebanho de bovinos e bubalinos, de todas as idades, sejam imunizados, atingindo a meta de cobertura vacinal estabelecida pelo Ministério da Agricultura”.

Ao comentar a campanha, o governador Cláudio Castro incentiva: “esta é mais uma ação que demonstra a preocupação da gestão estadual em manter o estado no trilho da retomada econômica, garantindo que estes animais estejam saudáveis e prontos para movimentação; precisamos do apoio de todos os produtores, da adesão dos pecuaristas, para manter o Rio de Janeiro como um dos principais produtores do país”.