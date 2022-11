Iniciativa acontece em parceria da prefeitura com o Sesc, no final de semana, na Praça dos Três Poderes - Foto Ilustração/Ascom

Publicado 10/11/2022 11:10

São Francisco de Itabapoana – O final de semana em São Francisco de Itabapoana (RJ) terá o projeto Caravana Sesc, resultado de parceria entre a prefeitura e o Serviço Social do Comércio (Sesc); as atividades acontecerão sábado à noite e domingo de manhã, na Praça dos Três Poderes.

A prefeita Francimara Barbosa Lemos buscou a parceria, por concordar com a filosofia do Sesc, de que a Cultura é um importante instrumento de transformação do indivíduo e da sociedade. A chefe de Gabinete, Francilea Azeredo, reforça: “esta é mais uma realização da parceria inédita com o Sesc Rio, estabelecida na gestão da prefeita”.

No primeiro dia, serão exibidos três curtas-metragens, a partir das 19h: "As aventuras de Pety", "O menino e o ovo" e "Vento Viajante"; no domingo, entre 8h e 12h, haverá oficinas, pintura facial infantil, apresentação teatral, exposição sobre o corpo humano, ponto de leitura e brinquedos infláveis.

A primeira obra, “As Aventuras de Pety”, tem direção de Anahí Borges e conta que “no céu de Tutameia, surge um lindo e majestoso arco-íris; em busca do baú de ouro, Pety e seus amigos partem em direção ao bosque da cidade, onde vivem aventuras com seres fantásticos do folclore brasileiro e descobrem que o verdadeiro tesouro pode estar muito mais próximo do que se imagina”.

O segundo curta é “O Menino e o Ovo”, direção de Juliana Capilé. O resumo conta que, “em Cuiabá, uma das capitais mais quentes do Brasil, Joana escuta na escola que é possível fritar um ovo no asfalto de tão quente que é o chão; proibida pela mãe de testar com os ovos de casa, a menina fará de tudo para descobrir a verdade, mas, nessa busca, dilemas surgem e desafiam Joana a tomar uma decisão”.

Já a direção de “Vento Viajante”, o terceiro filme, é de Beatriz Lindenberg. Trata-se de outro infantojuvenil cujo resumo retrata que “um dia o Vento decidiu viajar para o Nordeste; pelo caminho, fez muitas descobertas, amigos e deixou saudades”.