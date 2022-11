A nova lista foi anunciada nessa segunda-feira e os nomes estão publicados no portal da prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 15/11/2022 14:22

São Francisco de Itabapoana – Com data para o recebimento disponível no calendário de pagamento 2022, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), o Programa Auxílio Brasil (PAB) tem nova lista com mais de 170 famílias contempladas em São Francisco de Itabapoana (RJ); a divulgação foi feita pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano.

A relação está publicada no portal da prefeitura e é referente ao mês de novembro; de acordo com a coordenadora do PAB e Cadastro Único no município, Ludimila Manhães, para retirar o primeiro pagamento é necessário o responsável familiar ir a uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) e realizar o cadastro.

Ludimila explica que é necessário levar o NIS, um documento oficial de identificação com foto (RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou certificado de reservista), um comprovante de residência atualizado e o aparelho celular; “esse primeiro cadastro também pode ser realizado através do aplicativo de serviços sociais Caixa Tem”, ressalta.

Quem tiver dúvidas sobre o Caixa Tem pode acessar o próprio link e encontrará o esclarecimento. “Após o primeiro cadastro realizado na agência da CEF ou através do Caixa Tem, o beneficiário poderá retirar as demais parcelas também nas Loterias Caixa portando documentos pessoais, NIS e o aparelho do celular cadastrado”, orienta a coordenadora.

Devido ao descumprimento de condicionalidades do PAB e em decorrência do fim dos prazos da revisão cadastral podem acontecer bloqueios neste mês. Ludimila aponta que, caso ocorra o bloqueio é preciso entrar em contato com o setor da Coordenação do Cadastro Único e PAB, na SMTDH. Para mais informações basta ligar para os telefones (22) 99798-7201 ou 2789-1166.