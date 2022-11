A comemoração em São Francisco será segunda-feira, na sede da Secretaria do Trabalho - Foto Ascom/Ilustração

Publicado 17/11/2022 18:43 | Atualizado 17/11/2022 18:50

São Francisco de Itabapoana – Definido como símbolo da luta, da resistência e da reflexão de que o negro tem valor e lugar na sociedade, o Dia da Consciência Negra, comemorado no próximo domingo (20), terá peogramação especial em São Francisco de Itabapoana (RJ); sob o tema “Diálogos sobre Igualdade Racial”, o evento acontecerá na segunda-feira.

A realização é da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, em parceira com a Educação e Cultura, com início previsto para as 18h; um dos focos será reforçar a conscientização da importância do preto na sociedade, na linha contra o racismo.

De acordo com o secretário de Trabalho, Fagner Azeredo, o público-alvo será formado por assentados rurais, pescadores artesanais, agricultores familiares, povos de terreiro e quilombolas, comunidades ribeirinhas, entre outros; “haverá Roda de conversa com o professor Edinho Martins e a psicóloga Milla Figueiredo”.

Também constam da programação: apresentações culturais de jongo e capoeira, exposição de artesanato e de pintura em tela.

A data foi oficializada em 201, para homenagear Zumbi, o líder do Quilombo de Palmares, que morreu no dia 20 de novembro de 1695; segundo segundo a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, apesar de criada por lei federal, é feriado apenas em alguns estados, como Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

A lei resume o reconhecimento do valor, da cultura e da luta de pessoas pretas pela igualdade racial. Fagner Azeredo resume a proposta do evento: “nosso objetivo é debater políticas públicas de combate ao racismo e desigualdades étnico-raciais existentes, realizando um resgate e valorização da história e cultura local”.