Os guarda-vidas temporários estarão atuando de 23 de dezembro até o final de fevereiro - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 28/11/2022 11:06

São Francisco de Itabapoana – Além de já ter iniciado as articulações para ampliar a segurança pública no município durante o verão, o governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) cuida do quadro de guarda-vidas nas praias; por meio da Secretaria de Administração, inscreve, até sexta-feira (02), para contratação de 60 profissionais.

A remuneração será de R$ 1,5 mil, além de R$ 20 por dia de vale-alimentação; haverá um processo seletivo e os interessados devem comparecer à Secretaria (Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, em frente ao Aura Gastronomia, no Centro da cidade), das 9h às 15h.

O candidato deve apresentar (original e cópia) Carteira de Identidade; CPF; Título de Eleitor com comprovante ou justificativa ou Certidão de Quitação Eleitoral; Comprovante de Residência; Tempo de experiência profissional a ser comprovada através de certidão de tempo serviço ou equivalente.

São exigidos ainda: PIS/PASEP; comprovação de escolaridade; Certificado de reservista; Atestado médico de Saúde para aptidão física, emitido até os últimos 30 dias; uma foto 3x4 recente; Certidão de antecedentes criminais estadual; e outra emitida em endereço eletrônico postado no portal da prefeitura.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), quem já prestou serviço na função de guarda-vidas na prefeitura poderá ter a certidão por tempo de serviço requerida no momento da inscrição. Outra observação é que qualquer candidato poderá apresentar atestado médico no dia da realização do exame físico que está previsto para sete de dezembro.

A prefeita Francimara Barbosa Lemos ressalta que o objetivo é proporcionar segurança para os frequentadores das praias durante a estação mais quente do ano: “além dos moradores e veranistas, também recebemos milhares de turistas e visitantes; a presença dos guarda-vidas garante mais tranquilidade para todos os banhistas”.

A seleção acontecerá em duas etapas, conforme explica o assessor da Secretaria de Administração, José Manoel Mol: “a primeira para análise documental e avaliação de títulos; já a segunda, o Teste de Aptidão Física (TAF), terá apenas a prova de natação, a ser realizada em cinco de dezembro, a partir das 8h, na Praia de Guaxindiba”.

José Manoel adianta que o candidato terá que nadar 300 metros em menos de 14 minutos: “a pontuação varia de cinco a 10, sendo a máxima para quem fizer até 11 minutos e 30 segundos e a mínima para quem ficar entre 13 minutos e 45 segundos a 14 minutos”, acrescenta, assinalando que o contrato temporário será de 23 de dezembro até 26 de fevereiro de 2023, mesmo período em que estarão funcionando os 21 postos de vigilâncias em todas as praias do município.