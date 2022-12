Na Câmara, além da aprovação das contas, os vereadores enumeraram avanços promovidos pelo governo - Foto Ascom/Divulgação

Na Câmara, além da aprovação das contas, os vereadores enumeraram avanços promovidos pelo governo Foto Ascom/Divulgação

Publicado 30/11/2022 20:34

São Francisco de Itabapoana – Com mbase na decisão do corpo instrutivo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), a Câmara Municipal de São Francisco de Itabapoana aprovou nessa terça-feira (29), por unanimidade, as contas referentes ao exercício de 2020 da prefeita Francimara Barbosa Lemos; o relator foi o vereador Isaac Salvador, que resumiu: “houve uma análise exaustiva e independente”.

Além da posição do TCE, o relator e os demais vereadores consideraram documentos fornecidos pelo governo; o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento resumiu a tramitação do processo no TCE; em seguida, aconteceu a análise e a divulgação: “não foi encontrado nenhum fato que possa contrariar o parecer da corte de contas”, afirmou Isaac Salvador.

O parecer do TCE-RJ também foi por unanimidade, destacando que “o município apresentou o equilíbrio financeiro das contas”; pontuou que “a prefeitura aplicou percentual superior ao mínimo com os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), como também na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica”.

Houve unanimidade, tanto no TCE quanto na Câmara, ao apontar equilíbrio nos investimentos em ações e serviços públicos de saúde e no cumprimento do limite de gastos com pessoal. Ao parabenizar a prefeita, os vereadores resumiram avanços no município e assinalaram a responsabilidade com o dinheiro público.

O parecer da comissão foi votado e aprovado por Alexandre Barrão, Aroldo Leandro, Fauazi Cherene, Flor de Guaxindiba, Isaac Salvador, Leandro Babão, Maxsuel Cocoia, Mazinho de Caboclo, Milsinho, Renato Roxinho e Yara Cinthia.

“Desde o primeiro ano à frente da prefeitura, todas as minhas contas foram aprovadas tanto pelo TCE-RJ, quanto pelo legislativo municipal”, comemorou Francimara, concluindo: “além de ser um grande orgulho, é mais uma prova do quanto nossa cidade tem avançado em diversos setores, inclusive na responsabilidade fiscal”.