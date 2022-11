Empreendimento está sendo construído em Presidente Kenedy, divisa com São Francisco de Itabapoana - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 29/11/2022 18:55

Campos – Com previsão de gerar cerca de quatro mil postos de trabalho, o Porto Centra – que está sendo construído em Presidente Kenedy, no Espírito Santo, na divisa com São Francisco de Itabapoana (região norte do Estado do Rio de Janeiro), está inscrevendo empresários que queiram fornecer serviços ou materiais para o empreendimento.

O prazo termina no próximo dia seis e os interessados devem se inscrever no Comitê Gestor de Desenvolvimento Regional, cujo endereço eletrônico está postado no portal da prefeitura de São Francisco; mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano, pelo número (22) 99906-4243.

O interessado terá precisa possuir Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ativo; encaminhar a logomarca da empresa (caso não possua ou não encaminhe, o espaço destinado à logomarca não será ocupado); e ter sede em um dos municípios da Área de Influência do Porto Central (São Francisco e Campos dos Goytacazes, no RJ; Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy, no ES).

O secretário de Trabalho de São Francisco, Fagner Azeredo, orienta que para se cadastrar é necessário preencher o formulário de inscrição através do link postado no portal do governo de São Francisco e,quem tiver dificuldades, quiser tirar dúvidas ou obter mais informações entrar em contato por intermédio do número de suporte do atendimento ao microempreendedor individual (MEI) da Secretaria já citado.

Em postagem no site, a assessoria resume que o Porto Central é um complexo industrial portuário multipróposito em desenvolvimento, em uma área de aproximadamente 2.000 hectares: “trata-se de um porto de águas profundas com até 25 metros de profundidade, capaz de receber navios de grande calado, como os navios Valemax e VLCC’s – Very Large Crude Oil Carrier”.

Em outro trecho, a postagem ressalta: “será um porto que servirá grandes empresas dos setores de petróleo e gás, mineração, agrícola, de apoio à indústria offshore, assim como estaleiro e terminal de contêiner e carga geral que movimentarão cargas diversas como veículos, produtos siderúrgicos, coque de petróleo para cimenteiras, soja e fertilizantes, carvão, GNL, rochas ornamentais, etc”.