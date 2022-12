Reunião da Defesa Civil - Divulgação

Publicado 04/12/2022 11:26

São José do Vale do Rio Preto - No último dia 29 de novembro, a Secretaria de Defesa Civil e Ordem Pública de São José do Vale do Rio Preto participou de uma reunião com a escola de Defesa Civil do Estado e a REDEC 7 SERRANA 1 para tratar de assuntos de formação e planos de contingência.

Estiveram presentes no encontro o secretário de Defesa Civil, Rômulo Bulhões, os coordenadores da REDEC SERRANA 1, major Mariana Paixão, major Fábio Pimentel; e representando a escola de Defesa Civil do Estado, a tenente coronel Gabriela Franco e o tenente coronel Vladimir Chaves Fernandes.