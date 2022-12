Tradicional Casa de Samba do Rio do Ouro, em Niterói, comemora seus 32 anos. - Reprodução

Tradicional Casa de Samba do Rio do Ouro, em Niterói, comemora seus 32 anos.Reprodução

Publicado 04/12/2022 09:15

O aniversário de 32 anos de uma tradicional casa de samba do Rio do Ouro, em Niterói é a boa para celebrar neste domingo (4/12). O local vai fazer uma grande comemoração, com o melhor do samba de raiz e a clássica feijoada da chef Elaine Dutra, a partir das 13h. Os músicos da casa prometem um repertório especial, com clássicos do samba. A programação conta, ainda, com uma feira de artesanato com diversos produtos.





O grupo à frente da roda é formado por Ivan Mendes (clarineta e congas), Iracema Monteiro (voz), Serginho Procópio (voz e cavaquinho), Daniel Scisínio (voz e cavaquinho), Cremilson Bico Doce (voz e cavaquinho), Bruno Barreto (voz e percussão), Wander Fontana (violão 7 cordas), Dinho Rosa (surdo), Marco Basilio (Tantan) e Raphael Lagoas (pandeiro).





Segundo o anfitrião da casa e também aniversariante do dia, Ivan Mendes, o público pode esperar muita alegria nessa comemoração. "É um dia de encontro de todos que fazem parte dessa família, celebrando ao som de canções de Nelson Sargento, Wilson Moreira, Monarco, Toninho Geraes, Nei Lopes, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, entre muitos outros”, afirmou Mendes.



História - A tradicional Casa de Samba do Rio do Ouro é mais conhecida como Candongueiro e nasceu com Ilton Mendes - falecido em outubro deste ano -, que, junto à sua esposa Hilda, começou a promover pequenos encontros entre amigos no quintal de casa. De lá pra cá, três décadas transformaram a vida cultural da cidade.

O Candongueiro é atualmente um dos lugares de samba mais tradicionais do estado do Rio de Janeiro, um patrimônio cultural imaterial de Niterói. O espaço foi e é frequentado por grandes nomes do samba, como Wilson Moreira, Monarco, Nelson Sargento, Luiz Carlos da Vila, João Nogueira, Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, entre outros. Já estiveram por lá também quem faz o samba contemporâneo, como Teresa Cristina, Dorina, Moacyr Luz, Toninho Gerais, Diogo Nogueira, Moyseis Marques, Marquinhos Diniz, dentre tantos outros.