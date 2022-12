Ao assinar o documento, o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o Morro do Morcego é um lugar marcante na paisagem da cidade. - Divulgação - Ascom PMN

Ao assinar o documento, o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o Morro do Morcego é um lugar marcante na paisagem da cidade.Divulgação - Ascom PMN

Publicado 02/12/2022 12:31

O prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou na última quinta-feira (01) a desapropriação do Morro do Morcego, localizado na Enseada de Jurujuba, na Zona Sul da cidade. No local, será criado o Parque Natural Municipal do Morro do Morcego. Trata-se de mais uma iniciativa da Prefeitura para proteger o patrimônio natural, paisagístico e cultural da região. Ele assinou o documento de desapropriação ao lado do secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson, e do vereador Andrigo de Carvalho, líder do governo na Câmara Municipal.

O prefeito Axel Grael destacou que o Morro do Morcego é um lugar marcante na paisagem de Niterói, uma área histórica da cidade e tem um grande potencial para o desenvolvimento do ecoturismo.

"Além de proteger todos aqueles atributos da paisagem e proteger aquele ecossistema importante, vamos poder fazer um trabalho de atração do ecoturismo para aquele local. Quem vai ao Morro do Morcego tem uma experiência rara de apreciar a paisagem da nossa enseada de Jurujuba, que é belíssima, e da entrada da Baía de Guanabara. Uma paisagem tombada pela Unesco. Ali, vamos implantar o Parque Natural Municipal do Morro do Morcego. Tenho certeza de que, assim que a gente concluir o trabalho de planejamento e implantar a estrutura para a visitação, moradores e pessoas de outros lugares vão poder ver a importância desse local para a cidade", explicou o prefeito.

O município já formou uma comissão formada por técnicos de várias áreas da Prefeitura e representantes da sociedade civil com o objetivo de planejar como será o Parque Natural Municipal do Morro do Morcego. O objetivo é criar no local uma estrutura com centro de visitantes, restaurante e pontos de observação de uma paisagem reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade.

A comissão formada pela Prefeitura para planejar o novo parque é liderada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson. Ele afirmou que Niterói segue na sua vocação de promover desenvolvimento aliado com sustentabilidade.

"Com o novo parque, a gente vai poder proporcionar para a população uma verdadeira joia que antes estava restrita a imagens aérea. E, com uma gestão qualificada, vamos manter o ecossistema todo preservado e gerar renda com o ecoturismo. É um ganho enorme para a população. É um lugar incrível que, em breve, todos poderão conhecer", afirmou o secretário.