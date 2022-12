A árvore tem 50 metros de altura, com mais 8 mil micro lâmpadas. - Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

A árvore tem 50 metros de altura, com mais 8 mil micro lâmpadas.Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhado de sua esposa Christa Vogel, inaugurou, na noite da última quinta-feira (1/12), a árvore de Natal, na Praça Rádio Amador, em São Francisco, Zona Sul da cidade. Emocionado, Grael falou em dias melhores. “A árvore está muito bonita, como nos últimos anos, mas esse ano ela está mais sofisticada em termos de engenharia. É um símbolo importante, é um símbolo do Natal, e representa esse momento de retomada, reconstrução do cotidiano e esperança de um futuro melhor”, disse o chefe do Executivo niteroiense.

Ele destacou o trabalho da Neltur e de Dayse Monassa, secretária de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). “Fizeram mais uma vez é um Natal para orgulhar os niteroienses”, disse o prefeito. Logo em que as luzes da árvore foram acesas, entrou no palco o cantor Jorge Vercílio, que encantou com suas músicas cerca de 5 mil pessoas. Na noite, também participou a banda Under Garag.

Sobre a árvore - Com 50 metros de altura, com mais 8 mil micro lâmpadas, a árvore vai dar início a iluminação do “Natal do Amanhã”, que prevê iluminação de vários pontos da cidade e shows, vai celebrar a retomada das atividades após o período mais restritivo da pandemia de Covid-19, com o olhar para o futuro.



"O Natal do Amanhã vai iluminar diversas ruas e bairros da cidade ao longo de dezembro, além de levar programação cultural com shows e pequenos espetáculos. Durante todo o mês, será possível fazer doações para a campanha Niterói Solidária, para ajudar aqueles que mais precisam", afirmou o presidente da Neltur, Paulo Novaes.

A Niterói Empresa de Turismo e Lazer – Neltur- é a responsável por toda estrutura do evento Natal do Amanhã, com palcos, som, banheiros químicos, gradeamento e outros serviços.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, afirmou que a árvore de Natal em São Francisco por sua beleza e encantamento, além dos shows, já se tornou um símbolo importante do Natal que emociona os moradores e atrai visitantes e turistas para a cidade. “Sem dúvida, além de celebrar o Natal, a árvore de Natal e toda decoração na cidade, contribui para movimentar a economia da cidade”, destacou Novaes.

A Prefeitura de Niterói recomenda que os visitantes da Árvore de Natal deem preferência ao transporte público ou utilizem a bicicleta. Os motoristas podem utilizar o aplicativo da NitTrans, que mostra, em tempo real, o trânsito nos principais corredores viários da cidade e é uma ferramenta gratuita para auxiliar a população. O aplicativo, desenvolvido em parceria com a empresa Engie e hospedado na plataforma própria de sites da Prefeitura de Niterói pela Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico appnittrans.niteroi.rj.gov.br no navegador Google Chrome para usuários Android ou no navegador Safari para usuários iOS (Apple).



Na plataforma Android, ao abrir a tela principal, basta clicar no menu lateral e, em seguida, em Instalar Aplicativo. Usuários iOS, devem clicar no ícone Compartilhar do sistema operacional, em seguida na opção Adicionar à Tela de Início e em Adicionar. O aplicativo ainda tem a opção de acesso via web, utilizando o mesmo endereço.

Os pontos de luz

A decoração do Natal do Amanhã vai contar com pontos de luz nas principais avenidas como Jansem de Mello e Marquês do Paraná, no Centro, Roberto Silveira, em Icaraí, Quintino Bocaiúva, em São Francisco, Prefeito Sylvio Picanço, em Charitas, e Alameda São Boaventura, no Fonseca. Outro tradicional ponto da cidade, o Campo de São Bento, receberá decoração natalina com brinquedos tradicionais, como ursos, balões e bolas. O local também terá palco para apresentações e a casinha do Papai Noel, figura ícone do Natal. Os bairros de Santa Rosa, Jurujuba, Ingá, Santa Bárbara, Engenhoca e Piratininga também receberão luzes natalinas. Além disso, diversas praças da cidade terão decoração especial, como no Centro, Fonseca e Ponta D'Areia.



Niterói Solidária - A campanha Niterói Solidária vai ter pontos fixos de arrecadação em todas as atrações da cidade. Você pode ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade doando alimentos não perecíveis ou itens de higiene e limpeza. Com a sua doação, o Natal dessas famílias pode ser mais feliz.

Confira na íntegra a programação:

- Neste sábado (3), na Praça do Rádio Amador, o Sarau do Cahon, com participação de Andreia Santiago, Huan Sancler e Karina Pontes, se apresenta a partir das 20h30. Às 22h, a festa continua com Cupertino. No Campo de São Bento, a programação começa às 19h30, com o Coral da Clin. Às 21h, o show fica por conta dos Imortais (Tributo a Cazuza, Renato Russo e Tim Maia).



Ainda no sábado (3), o Horto do Fonseca receberá os shows de Adriano Ribeiro às 19h30 e de Marechal às 21h. No Horto do Barreto, quem faz a festa é o grupo Flutuandas, às 10h; Crias Cariocas às 11h; e Dois Varguinhas às 13h. O Complexo Esportivo do Caramujo recebe Joselene Negra Black às 10h e o espetáculo No Mundo da Lua com Rosa Linda, da Companhia Graco, às 11h. O Horto de Itaipu será palco para o Tio Dudu, às 10h, e de uma atividade de musicalização com André Gimenes.



No domingo (4), a programação conta com show do Madrigal Blues, às 19h30, na Praça do Rádio Amador. Em seguida, o grupo TIBÍ, com participação especial de Vitin, se apresenta às 21h. No Campo de São Bento, às 19h30 está programada apresentação da Orquestra La Salle, às 19h30; e de Otavio Almeida canta Cauby, às 21h.



No Horto do Fonseca, o domingo (4) terá TH dos Anjos às 19h30 e Inácio Rios às 221h. Já no Horto do Barreto domingo será dia de picadeiro, com apresentação do Circo Pururuca, às 10h. Às 11h, o evento fica por conta do espetáculo No Mundo da Lua com Rosa Linda, da Companhia Graco, e às 13h, é a vez do show de Jair Silva.



O Complexo Esportivo do Caramujo recebe o espetáculo Rola não Enrola + Cortejo, da Companhia Mala de Mão, às 10h. Às 11h, Violúdico se apresenta no local. Ainda no domingo (4), no Horto de Itaipu, às 10h, a apresentação será de Joselene Negra Black e, às 11h, da Companhia Infocus.