O evento contará com músicos das principais casas de samba de Niterói. - Divulgação

O evento contará com músicos das principais casas de samba de Niterói.Divulgação

Publicado 01/12/2022 10:18

Uma tradicional Casa de Samba do bairro Maceio, em Niterói vai fazer, nesta sexta-feira (2/12), uma edição especial em comemoração ao Dia Nacional do Samba. O evento contará com músicos das principais casas de samba de Niterói como convidadas.

Juntos aos grupos Marabô e Celeiro Samba Clube, anfitriões do evento, vão dar início as comemorações que começam às 14h, na Estr. Demétrio de Freitas, 83 e terá painel de led para transmissão do jogo Camarões x Brasil. Após o término do jogo, tem início a roda de samba.



Segundo as informações, a ideia desta edição surgiu com a intenção de homenagear os locais e os artistas que defendem a bandeira do samba em Niterói. A roda será formada por André Jamaica, Ademir Ribeiro, Bruno Barreto, Daniel Scisinio, Gabriel Policarpo, Guilherme Ramos, Iracema Monteiro, Ivan Mendes, Jair Silva, Lucas Marques, Mari Braga e Whatson Cardozo.





“Será um marco cultural para a cidade receber amigos músicos e representantes das principais rodas de Niterói no Samba do Parque. Vamos, todos juntos, celebrar esse dia tão importante e emocionante para a história da música popular brasileira”, disse Whatson Cardozo.





O evento oferece ainda a possibilidade de compra de ingresso antecipada, no valor de 25 R$, pelo site Sympla e também através da “lista amiga”, preenchida nas redes sociais do Samba do Parque, com o ingresso a R$ 20. Comprando na hora, o valor vai para 30 R$.