Prefeitura de Niterói vai fazer ações de ampliação e requalificação da infraestrutura cicloviária na cidade. - Divulgação

Publicado 30/11/2022 10:03

A Coordenadoria Niterói de Bicicleta, da Prefeitura de Niterói, informou que deu início as obras da ciclovia de Itacoatiara. Segundo as informações, da Região Oceânica à Zona Norte, a ideia do Executivo é avançar na meta de chegar a 120 km de ciclovias na cidade até 2024. No bairro, as obras começaram semana passada pela Rua Matias Sandri e devem ser concluídas em dezembro.

"A via, de 600m, terá segregadores, tachas e balizadores, com reforço da sinalização das travessias e implantação de traffic calming na chegada da praia para garantir a segurança de pedestres e ciclistas", informou o poder público.



A Coordenadoria Niterói de Bicicleta, disse ainda que realiza a requalificação da ciclofaixa existente na Estrada de Itacoatiara. Este trecho de 650m receberá melhorias na acessibilidade, nos pontos de ônibus e na instalação de tachões do tipo olho de gato.



“O Plano Niterói 450 anos, lançado este ano pela Prefeitura, prevê ações de ampliação e requalificação da infraestrutura cicloviária na cidade. Atualmente, a cidade conta com mais de 70Km de ciclovias e a meta é chegar aos 120 quilômetros até 2024. Também vamos aumentar em mais de 100% o número de vagas disponíveis no Bicicletário Arariboia”, afirma o prefeito Axel Grael.



Ainda na Região Oceânica, outro bairro contemplado é o Engenho do Mato. A Av. Irene Lopes Sodré está recebendo uma ciclovia segregada para atender ao grande número de ciclistas que circulam na região. O primeiro trecho, com cerca de um quilômetro, já está pronto. Os trechos seguintes serão entregues conforme o andamento das obras de macrodrenagem.

O trajeto começa no trevo onde está localizado o quartel dos Bombeiros de Itaipu e segue até a Rua Honduras. O projeto irá conectar o eixo da Transoceânica com os bairros do Engenho do Mato, Maravista e Serra Grande.



“Seguimos avançando na transformação de Niterói em uma cidade amiga da bicicleta. A ampliação da malha cicloviária é parte do planejamento para tornar a mobilidade urbana da cidade cada vez mais democrática, inclusiva e sustentável. As ciclovias que estão sendo implantadas trarão ganhos imensos no dia-a-dia da população local, dos turistas e visitantes", explica o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.





Segregadores no Barreto



Segundo a Prefeitura de Niterói, na Zona Norte, as melhorias acontecem no Barreto. Foram instalados segregadores na ciclovia do bairro para melhorar ainda mais a segurança dos ciclistas. A via conecta a Rua Benjamin Constant à praça Flávio Palmier.

"A malha cicloviária do Barreto se estende por 1,5 km, desde a Rua Benjamin Constant, na altura da Rua Francisco Portela, passando pela Rua Presidente Craveiro Lopes e finalizando na Rua Doutor Luiz Palmier na altura da Praça Flávio Palmier. Ao longo de toda a rota, parte do espaço destinado para os carros foi transformado em espaço para os ciclistas e pedestres, com a criação de uma extensa ciclofaixa", ressaltou o Executivo na nota.