O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, recebeu os atletas mirins do projeto de inclusão social Instituto Árvore de Bons Frutos. - Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 30/11/2022 09:09 | Atualizado 30/11/2022 09:10

O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, recebeu, na última terça-feira (29/11) os atletas mirins do projeto de inclusão social Instituto Árvore de Bons Frutos, uma ONG que atende mais de 400 crianças, estudantes de escolas públicas e moradores de comunidades carentes. Eles voltaram de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde participaram da maior competição de jiu-jitsu do mundo: a World Pro Abu Dhabi Championship. Os atletas voltaram com cinco medalhas: duas de ouro, uma de prata e duas de bronze.



Os destaques foram Laura Borges, de 11 anos, e Laura Sofia, de 10 anos, que conquistaram o ouro; Levy Nascimento, 14 anos, que levou a prata; e Rafaela Pontes e Lucas Brasil, os dois com 14 anos, que trouxeram para o Brasil a medalha de bronze. Além de se consagrarem medalhistas, eles também atuaram como Jovens Embaixadores de Turismo, mostrando as belezas de Niterói.

A ida para os Emirados Árabes foi patrocinada pela Prefeitura de Niterói por meio do apoio da Neltur e Secretária Municipal de Esporte e Lazer (Smel). O contingente de Niterói teve nove atletas.



“Essa é uma iniciativa que abre oportunidades para os jovens terem uma nova perspectiva de vida por meio do esporte. Estamos muito felizes em fazer parte dessa corrente do bem, que impulsiona outras crianças a se inspirarem no exemplo desses atletas. Parabéns aos embaixadores mirins de Niterói”, saudou o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira.



Não é a primeira vez que as crianças realizam uma viagem internacional para participar de torneios de jiu-jitsu. Em julho, elas participaram do Pan Kids, na Flórida, nos Estados Unidos.



O coordenador técnico e idealizador do Instituto Árvore de Bons Frutos, Cleber Borges, ressalta a importância dessa parceria com a Prefeitura, que possibilitou que Niterói fosse representada internacionalmente:



“Estamos muito orgulhosos de levantar a bandeira de Niterói nos maiores pódios, mostrando para o mundo todo potencial de nossos atletas. Acreditamos no poder da oportunidade e incentivamos nossos alunos a romper os limites e a quebrar paradigmas, por isso estamos muito motivados, cada vez mais, a impulsionar nossas crianças e jovens no caminho do esporte trazendo grande impacto social em nossa comunidade", finaliza Cleber Borges.