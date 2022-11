Haverá palestras sobre Direitos das Mulheres e Enfrentamento à Violência, ministrada pela Codim. - Divulgação

Com o objetivo de buscar a conscientização da população sobre os diferentes tipos de violência, a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude de Niterói (CPPJ), em parceria com a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), vai realizar nesta quinta-feira (01), às 16h, o Encontro sobre Gênero e Violência no Auditório do Caminho Niemeyer, com a apresentação cultural do grupo Educasamba. Haverá palestras sobre Direitos das Mulheres e Enfrentamento à Violência, ministrada pela Codim.

“A Codim vem investindo através de treinamentos, palestras e capacitações, na conscientização como forma de prevenção à violência e na promoção de uma nova postura frente a construção da equidade de gênero. A parceria com a Coordenadoria de Juventude vem ao encontro desse objetivo, e justamente na fase da vida onde se iniciam as relações amorosas. Acreditamos que os jovens podem ser construtores e multiplicadores de uma nova cultura, de respeito e de não violência contra as mulheres”, ressalta Fernanda Sixel, secretária de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói.

O evento faz parte da campanha nacional de 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, uma mobilização anual empreendida por diversos setores da sociedade civil e do poder público, com o objetivo de propor medidas de prevenção e combate à violência, além de ampliar os espaços de debate com a sociedade.

“Nosso objetivo enquanto Coordenadoria de Juventude é atuar com os primeiros passos de prevenção a qualquer tipo de violência: identificação, compreensão e nomeação dos diferentes tipos de violências, neste caso em especial, contra as mulheres e meninas. Essa prevenção passa pelo diálogo com as meninas mas também com os meninos, fomentando o cuidado com eles através do fortalecimento de uma masculinidade saudável em que não se cobra um padrão de postura deles e que gera reflexão e mudança de seus comportamento”, resume a coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude de Niterói, Luisa Assumpção.