O prefeito de Niterói, Axel Grael e o ex-prefeito, Rodrigo Neves: reconhecimento de uma gestão pública eficiente.Divulgação

Publicado 01/12/2022 07:36 | Atualizado 01/12/2022 07:39

A cidade de Niterói foi a vencedora da etapa nacional do prêmio Band Cidades Excelentes no pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, para cidades acima de 100 mil habitantes, e ficou entre as três melhores cidades do país na premiação principal da noite, o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) geral.

O município também ficou entre as três finalistas na categoria Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública. O anúncio foi feito na quarta-feira (30), em cerimônia realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que se trata de mais um reconhecimento de uma gestão pública eficiente, com métodos transparentes, e que trabalha junto com a população para obter os melhores resultados.



"É um orgulho recebermos o troféu em Infraestrutura e Mobilidade Urbana e ficar entre as três melhores cidades do país na categoria principal dessa premiação. Há 10 anos, construímos em conjunto com a população o plano Niterói Que Queremos, e hoje estamos vendo os resultados dessa política de construção coletiva. Seguiremos trabalhando para que Niterói avance cada vez mais", afirmou o prefeito.



Etapa estadual



Na etapa estadual do prêmio Band Cidades Excelentes, no início de novembro, a Prefeitura de Niterói já havia sido destaque. O município alcançou a vitória em seis das sete categorias, incluindo o IGMA geral, o reconhecimento principal.



Além do IGMA, na etapa estadual a cidade venceu nas categorias Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.



O Escritório de Gestão de Projetos (EGP) da Prefeitura de Niterói, responsável pela inscrição do município na premiação, enviou ao Cidades Excelentes os principais projetos em desenvolvimento na cidade. Estes projetos integram o Plano Niterói 450, como o Pacto Niterói Contra A Violência, o Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis (POP), a Moeda Social Arariboia e o Niterói Jovem Ecosocial foram fundamentais para o bom desempenho na premiação.

Em Infraestrutura e Mobilidade Urbana, destacam-se projetos do Plano de Mobilidade Urbana, como a revitalização da Alameda São Boaventura, a expansão da malha cicloviária da cidade, a nova rotatória de Camboinhas, o acesso à Rua Mem de Sá, a revitalização do trecho norte da Avenida Marquês de Paraná e de toda a Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro.



Sobre o prêmio



O objetivo do Prêmio Band Cidades Excelentes é reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros. O instrumento utilizado na avaliação e julgamento da premiação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país.



Essa plataforma é estruturada com base em inteligência artificial que, a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final. Todas as cidades brasileiras foram automaticamente pré-inscritas na premiação.