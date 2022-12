O prêmio é referência de atendimento e boas práticas da Casa do Empreendedor. - Foto: Divulgação

O prêmio é referência de atendimento e boas práticas da Casa do Empreendedor.Foto: Divulgação

Publicado 02/12/2022 12:38

A Casa do Empreendedor ganhou, nesta quinta-feira (1), a categoria bronze do selo de referência em atendimento. A premiação é realizada pelo Sebrae e contou com a participação de 41 municípios. O prêmio é referência de atendimento e boas práticas da Casa do Empreendedor, gerida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que foi reinaugurada em agosto deste ano após ser totalmente reformulada.

O subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói, Igor Baldez, destacou que essa premiação é muito importante e demonstra um bom atendimento aos contribuintes.

"A Casa do Empreendedor de Niterói não é apenas um lugar para abertura de empresas. Passamos por uma transformação digital que a tornou um espaço de parceria, inovação e fomento ao empreendedorismo. Além disso, não utilizamos mais o papel. Os atendimentos são realizados via QR Code, e-mail ou WhatsApp. A Casa do Empreendedor, hoje, é um espaço educativo, tecnológico e sustentável”, disse Baldez.

Esse é o primeiro ano de premiação do Selo Sebrae e Niterói já entrou na lista de indicados mesmo com apenas três meses de o espaço retomar o pleno funcionamento após reforma da sede, localizada no 3º piso do Shopping Bay Market. De 41 municípios presentes, 34 salas participantes (integrantes do Sistema de Atendimento e Relacionamento Sebrae), apenas 10 receberam premiação em alguma categoria. Niterói se destacou ainda com a categoria atendente que deu ao Gabriel Ximenes o 7º lugar, de 123 atendentes concorrentes, com 467 atendimentos.

Sobre a vencedora, até novembro de 2022, a Casa do Empreendedor realizou 1.529 atendimentos. Dentre os serviços prestados estão: abertura de cadastro dos microempreendedores individuais (MEIs); a alteração de dados cadastrais; a viabilidade de local para novos empreendimentos e a emissão de alvarás. Atualmente, de acordo com o Portal do Empreendedor, existem 51.875 microempreendedores formalizados no município.