A Trilha Ecotur Sem Barreiras, será neste domingo (3), às 9h, no Parque da Cidade. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Douglas Macedo

A Trilha Ecotur Sem Barreiras, será neste domingo (3), às 9h, no Parque da Cidade.Divulgação Ascom PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 02/12/2022 12:49

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Acessibilidade (SMAC) preparou uma semana de programação com vários temas em diversos pontos da cidade devido ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data é comemorada em todo o mundo em 3 de dezembro e foi promovida pelas Organização das Nações Unidas desde 1992, com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e o bem estar das pessoas.

A secretária de Acessibilidade de Niterói, Tânia Rodrigues, fala sobre o evento.

“Nesse ano vamos comemorar de uma forma bem ampliada com ações transversalizadas de todas as secretarias, da iniciativa privada, instituições de pessoas com deficiência do nosso município. Vamos pegar temas desconhecidos, como a questão das bengalas, e falar sobre coisas que não são muito discutidas pela sociedade.”, explica.

A programação tem início no próximo sábado (03), com o lançamento da campanha “As Cores das Bengalas”, no Terminal Rodoviário João Goulart (Teroni). A campanha é uma parceria entre a SMAC, a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (Afac) e o Teroni. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a deficiência visual e as cores das bengalas correspondentes a baixa visão, ao cego e ao surdo-cego. No mesmo dia, os painéis digitais da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) vão lembrar a data por toda a cidade. A Ponte Rio-Niterói também entrou na campanha e vai divulgar a data nos seus painéis de led na praça do pedágio.

No domingo (04), será realizado o Ecotur Sem Barreiras no Parque da Cidade. Na atividade, a SMAC, a Neltur, a Secretaria de Meio Ambiente e o Clube Niteroiense de Montanhismo vão proporcionar às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida a participação em trilhas, com o apoio da cadeira Julietti. Adaptada, a cadeira visa ajudar às pessoas com mobilidade reduzida a passar por trilhas.

Na segunda-feira (05), a programação é a com as instituições de reabilitação da cidade. Na sede da SMAC acontecerá um café da manhã para apresentar os projetos da secretaria para o ano de 2023. A ideia é que o planejamento para os 450 anos de Niterói seja pensado em conjunto com as instituições voltadas para a acessibilidade. A Câmara dos Vereadores também vai colocar uma faixa em homenagem à data em sua fachada.

A programação continua na quarta (07), com a pauta sobre o despertar para as mulheres com deficiência vítimas de violência doméstica, no Auditório do Caminho Niemeyer. A Secretaria de Acessibilidade junto com a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), realiza uma roda de conversa com representantes dos órgãos e três mulheres com deficiência que foram vítimas de violência doméstica.

Na quinta-feira (8), a SMAC se junta à Secretaria Municipal de Educação (SME) e leva o esporte paraolímpico à Escola Portugal Neves, para a inclusão inversa, trabalhando com os alunos com e sem deficiência e/ou mobilidade reduzida para que estes entendam um pouco sobre o universo da deficiência. Vão estar presentes o atleta paralímpico Clodoaldo Silva, um atleta infantil do tênis adaptado e seu treinador, professor Sérgio.

Para fechar a semana, no sábado (10), a programação envolve o Ecotur Sem Barreiras no Parque Rural.

Oe eventos são uma realização da Secretaria Municipal de Acessibilidade em parceria com a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, a Codim, a Afac, o Tenori, a Nittrans, a EcoPonte, a Câmara dos Vereadores, o Clube Niteroiense de Montanhismo, a Miss Cadeirante. O evento tem apoio da Secretaria de Saúde, da Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef), da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição de Niterói (Apada), da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), e da Pestalozzi.

Serviço:

Semana em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Dia: 3/11 (sábado)

Lançamento da Campanha “As Cores das Bengalas”

Horário: 8h30

Local: Terminal Rodoviário João Goulart

Aberto ao público

Dia: 4/11 (domingo)

Trilha Ecotur Sem Barreiras

Horário: 9h

Local: Parque da Cidade

Aberto ao público

Dia: 5/11 (segunda-feira)

Café da Manhã com as Instituições

Horário: 9h

Local: Secretaria de Acessibilidade

Dia: 7/12 (quarta-feira)

Roda de Conversa: “A Invisibilidade da Mulher com Deficiência Vítima de Violência Doméstica”

Participação: Secretária Municipal de Acessibilidade de Niterói (Tânia Rodrigues), representante da Codim (Yasmin Dutra), Subsecretária de Acessibilidade (Simone Capella), ativista dos Direitos das Pessoas com Deficiência e da erradicação da violência doméstica (Lu Rufino), dona de casa e mulher com deficiência auditiva e vítima de violência doméstica (Melissa da Conceição Gomes) e a Miss Cadeirante do Rio de Janeiro, mulher vítima de violência (Alice Ribeiro da Cunha).

Horário: 15h

Local: Auditório do Caminho Niemeyer

Aberto ao público

Dia: 8/12 (quinta-feira)

Acessibilidade e educação – O Universo do Esporte Paralímpico

Horário: 10h30

Local: E. M. Portugal Neves

Dia: 10/12 (sábado)

Trilha Ecotur Sem Barreiras

Horário: 9h

Local: Parque Rural

O evento será aberto ao público.