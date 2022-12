Reunião do prefeito Gilberto Esteves se reuniu com a Diretoria Municipal de Trânsito (DIMUTRAN) - Divulgação

Reunião do prefeito Gilberto Esteves se reuniu com a Diretoria Municipal de Trânsito (DIMUTRAN)Divulgação

Publicado 08/12/2022 14:15

São José do Vale do Rio Preto - O prefeito Gilberto Esteves se reuniu com a Diretoria Municipal de Trânsito (DIMUTRAN) para tratar de alguns assuntos relacionados ao trânsito. Foram abordados assuntos como fiscalização, liberação do curso de 200 Horas para os agentes, inauguração da base de monitoramento e atendimento no município no Centro de São José, aquisição de viatura entre outros assuntos.

Participaram da reunião, o secretário de Defesa Civi e Ordem Pública, Rômulo Bulhões; o diretor de Trânsito, Samuel Virginio; além dos agentes Frederico, Renato, Alexandre e Cristiano.