Patrulha faz mediação de conflitos, palestras sobre Educação no Trânsito e orientação do tráfego - Semop/Secom PMVR

Patrulha faz mediação de conflitos, palestras sobre Educação no Trânsito e orientação do tráfegoSemop/Secom PMVR

Publicado 08/12/2022 14:06

Volta Redonda - A Patrulha Escolar de Volta Redonda realizou 85 atendimentos presenciais em unidades escolares da cidade durante o mês de novembro. O serviço especializado faz a diferença no cotidiano dos colégios e vem conseguindo a aprovação da comunidade escolar, como diretores, alunos e familiares.

Entre os atendimentos estiveram 12 mediações de conflitos, que foram resolvidos de forma positiva. Houve ainda a realização de palestras sobre Educação no Trânsito e orientar o fluxo de veículos e pedestres no entorno das escolas.

A Patrulha Escolar é formada por um homem e uma mulher da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) – os guardas municipais De Souza e Carolina -, capacitados para lidar com os meninos e meninas com pessoalidade. O serviço pode ser solicitado por meio de Whatsapp, obtendo agilidade no atendimento e na solução.

A patrulha foi reativada este ano pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou o trabalho realizado pelos agentes.

“O tratamento feito pela Patrulha Escolar tem 100% de aprovação por ser feito de forma rápida e por profissionais capacitados para lidar com os problemas que envolvem alunos, pais e responsáveis, bem como os funcionários de todos os setores da escola”, garantiu Luiz Henrique.