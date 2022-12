Formaturas dos alunos do 9º ano das escolas municipais - Divulgação

Publicado 12/12/2022 11:41 | Atualizado 12/12/2022 11:44

São José do Vale do Rio Preto - Alunos de quatro escolas da Rede Municipal de Ensino que concluíram o 9º Ano do Ensino Fundamental participaram de cerimônias de formatura no Ginásio Municipal em Águas Claras.

O evento aconteceu na última sexta-feira (9) para a Escola Municipal Prefeito Bianor Martins Esteves, que foi a primeira a formar seus alunos. No sábado (10) foi a vez da Escola Municipal Santa Isabel, e no domingo (11) da Escola Municipal José Affonso de Paula.

Nesta segunda-feira (11) aconteceu o encerramento das cerimônias, com a Escola Municipal Cardeal Dom Sebastião Leme.