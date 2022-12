Os 28 aprovados na segunda etapa do processo seletivo simplificado foram definidos no último dia seis - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 12/12/2022 10:59

São Francisco de Itabapoana - O treinamento para emergências aquáticas dos 28 candidatos aprovados na segunda etapa do processo seletivo simplificado para contratação de guarda-vidas em São Francisco de Itabapoana (RJ) está dividido em duas etapas; a primeira teve início nesta segunda-feira (12) e vai até a próxima sexta-feira (16); a última está marcada para 19 a 22 deste mês (ambas na praia de Guaxindiba).

A relação dos aprovados na segunda etapa do processo seletivo simplificado foi definida no último dia seis e publicada no Diário Oficial do Município, no portal da prefeitura; todos já passaram pelo teste de aptidão física entre 8h e meio dia, em Guaxindiba. Segundo o secretário de Administração, Erbson Gomes, a capacitação prosseguirá quarta-feira (14), “quando o Corpo de Bombeiro Militar fará uma instrução sobre primeiros socorros, táticas de salvamento e outros assuntos importantes para o cargo”.

Também com foco no período de verão, o governo iniciou nesta segunda-feira o recadastramento de todos os ambulantes já cadastrados na Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, através da campanha “Ambulante Seja Legal”; o trabalho é executado pelo Departamento de Postura.

O recadastramento teve início às 8h e vai até as 17h, até sexta-feira, na sede do órgão (na Rodoviária, em frente à Praça dos Três Poderes, no Centro); o interessado deve apresentar documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação).

O secretário Edson Brito explica que “a finalidade é impedir que ocorram atividades não licenciadas, principalmente durante o período de verão, ressaltando que a intenção do procedimento é organizar e seguir o que é determinado no Código de Postura”.

Brito lembra que é o segundo verão desde a criação da Secretaria de Segurança: “todos terão que se adequar à Lei Complementar N⁰. 001/2006 - Código de Postura do Município; será permitido o comércio ambulante para aquele que fizer o recadastramento, sendo que todos serão identificados pelo Departamento de Postura”, pontua.

Ao comentar a contratação de salva-vidas, a prefeita Francimara Barbosa Lemos destaca que eles estarão atuando no litoral do município entre 23 de dezembro e 26 de fevereiro de 2023: “os contratados vão contribuir com a segurança de moradores e turistas no período de alta temporada; somente no verão anterior, foram mais de 500 salvamentos”, conclui defendendo um verão de qualidade.