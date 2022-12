Prefeita Francimara Barbosa Lemos anunciou o projeto na última terça-feira, na localidade - Foto Ascom/Divulgação

Prefeita Francimara Barbosa Lemos anunciou o projeto na última terça-feira, na localidade Foto Ascom/Divulgação

Publicado 09/12/2022 16:27

São Francisco de Itabapoana – Com recursos e mão de obra próprios (o que deve gerar uma economia de 50%), a prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ) estará revitalizando 1.370 metros da Avenida Atlântica, na Praia de Guaxindiba, uma das mais freqüentadas do município, será revitalizado; o investimento está estimado em R$ 1 milhão e 800 mil.

O anúncio foi feito pela prefeita Francimara Barbosa Lemos; ela assinou a ordem de serviço na última quarta-feira (07), ao visitar a localidade, e assinalou, com base em previsão da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, que as obras devem durar cinco meses.

Francimara apresentou todo o projeto, que define, além da via, a pavimentação com intertravados contempla ciclovia e calçadas: “para promover a acessibilidade, o projeto abrange faixa de pedestres com elevação da pista e piso tátil na calçada”, diz a prefeita, revelando a expectativa de “estar proporcionando uma orla digna para Guaxindiba uma necessidade para o local, mas, também uma forma de valorizar moradores e turistas”.

O secretário de Planejamento, Florentino Cerqueira, destaca que tanto a calçada, quanto a ciclovia vão medir dois metros, com base em projeto adequado às normas técnicas e aos padrões de qualidade: “serão realizadas intervenções para melhorar os acessos à Avenida Atlântica. A partir de imagens e vídeos, ele apresentou o projeto à população”, acentua.

De acordo com o secretário, a erosão costeira que atinge parte da praia, impede que, neste primeiro momento, todas as obras de pavimentação sejam executadas: “recentemente, a prefeitura recebeu autorização ambiental para atuar no local e iniciou estudos para definir a melhor forma de controle”.